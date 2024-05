Novopazarski atletičar Amin Ajdinović zauzeo je treće mesto u skoku uvis, u drugom kolu Kupa Srbije u Sremskoj Mitrovici.

On je do tog plasmana stigao skokom od 1,97 metara u prvom pokušaju. Pobedio je Emir Rovčanin iz prijepoljskog Poleta sa 2,09 metara, koliko je preskočio i drugoplasirani član Srema iz Sremske Mitrovice Slavko Stević. U skoku uvis takmičila su se sedmorica atletičara. M. Minić The post Ajdinović treći u Sremskoj Mitrovici appeared first on Radio Televizija Novi Pazar.