VIDEO: Na Kuli Beograd poruka - "Nismo genocidan narod"

Poruka da Srbi nisu genocidan narod prikazana je sinoć na Kuli Beograd u okviru Beograda na vodi.

"Pamtimo - ponosne Srbija i Srpska - nismo genocidan narod", pisalo je Kuli Beograd uz srpsku trobojku. Takođe, kako pišu Novosti, u bojama srpske zastave svetlela je i zgrada Skaj lajna. Glasanje u Generalnoj skupštini UN za rezoluciju o genocidu u Srebrenici održaće se u četvrtak, 23. maja.