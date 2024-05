Netanjahu: U napadu na Rafu napravljena tragična greška

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je izjavio da je došlo do "tragične greške" i da se vodi istraga pošto se Izrael danas suočio sa novom optužbom zbog napada na grad Rafu, na jugu Pojasa Gaze, u kojem je ubijeno najmanje 45 Palestinaca, uključujući raseljene ljude u šatorima.

"Uprkos našim najvećim naporima da ne naudimo nevinim civilima prošle noći došlo je do tragične greške. Mi istražujemo incident i doći ćemo do zaključka, jer je to naša politika", rekao je Netanjahu u izraelskom parlamentu (Knesetu). Izrael je najavio istragu smrti civila posle napada čiji su cilj bila dva pripadnika Hamasa. Posle tog napada, jednog od najsmrtonosnijih u ratu, broj poginulih Palestinaca (od 7. oktobra prošle godine, kada je počeo rat), premašio je