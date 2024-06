Prva procena rezultata izbora u Vrnjačkoj Banji: SNS osvojila 72,2 odsto glasova

Prva procena rezultata izbora u Vrnjačkoj banji - Izborna lista "Aleksandar Vučić - Vrnjačka Banja sutra" osvojila je 72,2 odsto na redovnim lokalnim izborima održanim u nedelju, 2. juna.

Izlaznost u Vrnjačkoj Banji je bila 56,2 odsto, prenosi "RTS". Izlaznost do 18 časova u Svrljigu je do 18 časova bila 75 odsto, u Bosilegradu nešto manja, tačnije 53 odsto. U Aleksincu je do 18 časova izašlo 29,52 odsto. Više o izlaznosti po časovima, možete pronaći u našoj odvojenoj vesti. Lokalni izbori su se održali u redovnom terminu, četiri godine nakon prethodnih. Izuzetak je Beograd, gde su izbori za odbornike održani 17. decembra 2023. godine ali, nakon što