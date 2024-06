Prvi rezultati izbora u Subotici - SNS osvojila 51,28 odsto glasova.

Danas su u Srbiji održani redovni lokalni izbori u 89 gradova i opština, uključujući Beograd, Novi Sad, Niš. U Beogradu je do 19 časova glasalo 42,2 odsto birača, a u Novom Sadu 46,3. Za odbornike skupština opština i gradova glasalo se u gotovo svim mestima u Vojvodini. U Novom Sadu je do 19 časova glasalo 46,3 odsto birača. U Kikindi je do 18 časova glasalo 31,1 odsto birača. U Zrenjaninu je do 18 časova na glasanje izašlo 38,7 odsto birača. U Subotici je do 18