Promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Od sredine dana nestabilno, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmlajavinom. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. U Kragujevcu promenljivo, povremeno sa kišom i temperaturom do 27 stepeni.