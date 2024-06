Ističe ultimatum Manojlovića: Koji opozicionari su mu do sada odgovorili i kako?

Savo Manojlović iz pokreta "Kreni-promeni" pozvao je juče opoziciju da vrati mandate i izađe iz Skupštine Beograda, Niša, Opštine Novi Beograd, kao i iz republičkog parlamenta.

Kazao je da za subotu i građansku neposlušnost koju najavljuje, ima plan. Manojlović je, naime, istakao da ovaj poziv objedinjuje i one političke opcije koje su govorile da na izbore ne treba izlaziti zbog fotelje, ali i one koje su govorili da se na izbore izlazi da bi se borili institucionalno. Opoziciji je dao rok od 24 sata da donese odluku, odnosno do danas u 10 časova. U slučaju da se slože oko ovog pitanja, najavljena je, kako je rekao, "velika građanska