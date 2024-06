Stiže prvi tropski talas, ovih 5 gradova u Srbiji danas će biti najtopliji: Pogledajte prognozu RHMZ

Srbiju zahvata prvi tropski talas

Prvo tropski talas stiže u Srbiju! Ipak, danas neće biti nepodnošljivo toplo, budući da će se najviša temperatura kretati oko 30 stepeni. Ako je suditi po tabeli RHMZ, najtopliji gradovi danas će biti Novi Sad, Loznica, Beograd, Negotin, Niš. - Do kraja sedmice pretežno sunčano i sve toplije, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Maksimalne temperature danas će se kretati od od 29 do 31 stepen, u petak i subotu od 30 do 33 stepena, a u nedelju i ponedeljak od 32