Cela Srbija gori! Pogledajte dobro ovu listu: Pazite kad izlazite napolje u nedelju, posebno u ovih 10 gradova

Srbija se već danas crveni, a tek će da se crveni u nedelju za kada je prema zvaničnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavljena maksimalna temperatura od 36 stepeni! Samim tim, RHMZ upozorava i na visok nivo UV zračenja koji već danas, u pojedinim gradovima, veoma visok.

UV indeksa ima više od 11. Do 2 je nizak i zelen, od 3 do 5 je umeren i žut, od 6 do 7 je visok i narandžast. Od 8 do 10 je vrlo visok i crven, a od 11 i više ekstremno visok i to je ljubičasta zona. Već danas, u većini gradova Srbije UV indeks je veoma visok. Izuzetak su Palić, Sombor, Loznica, Valjevo, Zlatibor, Požega i Peć, gde je visok i obojen narandžastom bojom. Sutra će situacija sa UV zračenjem biti malo bolja, te će čak 16 gradova izbeći veoma visok