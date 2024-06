Potpredsjednik Malavija poginuo u avionskoj nesreći

Ostaci aviona pronađeni su nakon jednodnevne potrage u gustim šumovitim planinama.

Nema preživjelih u padu aviona u kojem se nalazio Saulos Klaus Chilima, potpredsjednik Malavija, saopćio je Lazarus Chakwera, predsjednik države. Malawi’s president Lazarus Chakwera announces that wreckage of missing plane carrying Vice-President Saulos Chilima and nine others who were travelling with him has been found- with no survivors 1/2 pic.twitter.com/0U7I7MYOfa — Samira Sawlani (@samirasawlani) June 11, 2024 Vojska Malavija objavila je ranije da se avion