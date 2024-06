Vremenska prognoza za 21. jun 2024.

Tačno u 22 sata i 50 minuta, i kalendarski stiže leto. Tropske temperature sve do kraja meseca. U petak i subotu biće vrelih 40 stepeni u hladu. I sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Na snazi je i crveni meteoalarm, u većem delu zemlje. Jutarnja temperatura od 16, najviša do 40 stepeni. U Beogradu još jedan u nizu tropskih dana. Temperatura do 38 stepeni. Malo svežije u nekim krajevima biće od nedelje.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 21.06.204. Petak: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv, u Banatu i donjem Podunavlju umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 24, a najviša od 35 do 40 stepeni. Upozorenja: Tmax ≥ 38 stepeni, verovatnoća 90% 22.06.2024. Subota: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv, u Banatu i donjem Podunavlju umeren, jugoistočni, krajem dana u Vojvodini u