Srbijo spremi se! Sutra nas čekaju paklene vrućine, temperatura i do 40 stepeni

Kako se navodi, duvaće slab do umeren, jugoistočni vetar

U Srbiji će u petak, 21. juna biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, duvaće slab, promenljiv vetar, a temperature će se kretati od 16 do 40 stepeni, saopštio je danas Republički Hidrometeorološki Zavod. U Beogradu će vreme biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturom do 38 stepeni. Duvaće slab do umeren, jugoistočni vetar. Kako se navodi vrednosti maksimalnih temperatura danas će biti od 33 stepeni na severozapadu do 39 stepeni na jugu i istoku