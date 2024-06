Miković:Požar u restoranu na Novom Beogradu lokalizovan,nema povređenih

BEOGRAD – Komandant Vatogasno-spasilačke brigade (VSB) Beograd Dragan Miković rekao je da je (VSB) jutros u 6.21 sati dobio dojavu da je došlo do požara u kafiću na Novom Beogradu i da su prve ekipe na licu mesta bile u 6.25 sati, naglasio da u požaru nema povređenih, a da su svi stanovi iznad kafića, do poslednjeg sprata oštećeni. “Ceo restoran je bio u plamenu i bili su ugroženi stanovi koji se naaze iznad restorana. Svi stanovi, do poslednjeg sprata su oštećeni