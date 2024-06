Iz Beograda do Gornjih Nedeljica: Mladi krenuli peške na „svelitijumski sabor“ protiv projekta Jadar

Nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da bi rudnik litijuma mogao biti otvoren već 2028. godine, najavljen je protest 28. juna, na Vidovdan, u Gornjim Nedeljicama.

Organizatori su ga nazvali "svelitijumski sabor", a tim povodom je desetak mladih aktivista krenulo peške sa železničke stanice Novi Beograd jutros oko 7 časova do lozničkog sela kako bi se pridružila protestu. Do cilja imaju još 130 kilometara, a ekipa N1 sustigla ih je na izlazu kod Ade Ciganlije. Plan je da idu kroz Obrenovac i Šabac i da pređu Cer i Tekeriš. Kažu da im je ideja da do Vidovdana stignu u Gornje Nedeljice. Pridružio im se i lider Pokreta