Važno upozorenje RHMZ-a: Srbijo, spremi se

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je važno upozorenje.

"Danas početak kratkotrajnog priliva veoma toplog vazduha sa severa Afrike ka našem području. Maksimalna temperatura danas od 30 do 34 °S, a sutra i u ponedeljak (30.06 - 01.07.) od 32 do 37 °S uz tropske noći u urbanim sredinama. U Beogradu se od danas (29.06.) očekuje priliv veoma toplog vazduha pa će maksimalna temperatura u nedelju i ponedeljak biti u intervalu od 35 do 37 °S", navodi se na sajtu RHMZ-a.