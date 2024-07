U Rakovici kao posledica nevremena nastao vodopad između zgrada (VIDEO)

Jako nevreme, praćeno obilnim pljuskovima i grmljavinom, zahvatilo je sinoć Beograd i napravilo probleme širom grada, a slična situacija se nastavila i od ranih jutarnjih časova.

U kratkom roku pala je velika količina kiše, pa su gradske ulice u većem delu Beograda poplavljene. Ipak, u Rakovici u Ulici 17. oktobra zabeležen je svakako nesvakidašnji prizor gde se vodopad slivao između zgrada na parking. A post shared by MOJ – BEOGRAD (@moj_beo_grad_) Zvanično nije poznato da li je došlo do materijalne štete na vozilima. A post shared by MOJ – BEOGRAD (@moj_beo_grad_)