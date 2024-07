Električni MINI John Cooper Works E na Goodwood festivalu brzine

Novi MINI John Cooper Works će zvanično biti predstavljen ove jeseni, i po prvi put će biti dostupan sa izborom benzinskog ili potpuno električnog pogona.

Iako automobil neće biti otkriven do jeseni, kamuflirani model električne verzije će biti prikazan na predstojećem Goodwood festivalu brzine (od 11. do 14. jula). Kamuflaža JCW-a koristi istu crveno-belu kombinaciju boja kao klasični MINI reli automobili iz šezdesetih, posebno onaj koji je Pedi Hopkirk odvezao do pobede na reliju Monte Karlo 1964. Numeracija '37' je takođe omaž tom čuvenom automobilu. Tu je i unapređeni aero body kit, uključujući novi krovni