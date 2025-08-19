Ferrari Daytona SP3 Tailor Made prodat za 26 miliona dolara

Auto blog pre 57 minuta
Ferrari Daytona SP3 Tailor Made prodat za 26 miliona dolara

Prikupljena sredstva su namenjena podizanju obrazovnih projekata, nastavljajući dugogodišnju tradiciju Ferrarija da uzvrati zajednici.

Kako se navodi, ovo jedinstveno vozilo je pažljivo izrađeno da bi otelotvorilo suštinu Ferrarijeve inovacije, luksuza i trkačkog nasleđa, a predstvalja vrhunac Ferrarijevog programa personalizacije. Vozilo ima upečatljivu dvobojnu završnu obradu od ugljeničnih vlakana i karoseriju Giallo Modena sa prednjim spliterom, pragovima i zadnjim difuzorom u sjajno crnoj boji. Jedinstvenu završnu obradu upotpunjuje Ferrari logotip u Giallo Modena boji koji zauzima ceo gornji
Otvori na auto.blog.rs

Dolar »

Mediji: Ukrajina se obavezuje da kupi američko oružje u vrednosti od 100 milijardi dolara

Mediji: Ukrajina se obavezuje da kupi američko oružje u vrednosti od 100 milijardi dolara

Sputnik pre 58 minuta
FT: Kijev kupuje američko oružje vredno 100 milijardi dolara u zamenu za garancije

FT: Kijev kupuje američko oružje vredno 100 milijardi dolara u zamenu za garancije

Politika pre 8 minuta
Ovo je neverovatna ponuda Ukrajine trampu: Evo šta tačno nudi za bezbednosne garancije, procurili dokumenti sa svim detaljima

Ovo je neverovatna ponuda Ukrajine trampu: Evo šta tačno nudi za bezbednosne garancije, procurili dokumenti sa svim detaljima

Blic pre 1 sat
Srednji kurs dinara za evro 117,1731 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1731 dinara

RTV pre 32 minuta
Neverovatna ponuda Ukrajine Trampu: Evo šta se nudi za bezbednosne garancije, procureli dokumenti sa detaljima

Neverovatna ponuda Ukrajine Trampu: Evo šta se nudi za bezbednosne garancije, procureli dokumenti sa detaljima

Telegraf pre 2 sata
Cene nafte vrtoglavo rastu Evo šta je razlog nagle promene na tržištu

Cene nafte vrtoglavo rastu Evo šta je razlog nagle promene na tržištu

Alo pre 5 sati
Cene nafte porasle uoči susreta Trampa i Zelenskog

Cene nafte porasle uoči susreta Trampa i Zelenskog

B92 pre 5 sati
Dolar »

Ključne reči

Dolar

Automobili, najnovije vesti »

Ferrari Daytona SP3 Tailor Made prodat za 26 miliona dolara

Ferrari Daytona SP3 Tailor Made prodat za 26 miliona dolara

Auto blog pre 57 minuta
Nemačka tvrd orah za kineske električne automobile

Nemačka tvrd orah za kineske električne automobile

Auto blog pre 27 minuta
Vuk Manufactur Mercedes-AMG C 63 S sa V8 motorom

Vuk Manufactur Mercedes-AMG C 63 S sa V8 motorom

Auto blog pre 2 sata
Prodaja električnih automobila raste impresivnim tempom

Prodaja električnih automobila raste impresivnim tempom

Auto blog pre 2 sata
Ferrari F50 prodat za 9,245 miliona dolara

Ferrari F50 prodat za 9,245 miliona dolara

Auto blog pre 4 sati