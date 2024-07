Sunčano i sve toplije, tropske noći od ponedeljka

Vratile su nam se prave letnje temperature – biće sunčano i sve toplije. Najviša dnevna temperatura danas će iznositi do 31 stepen, a za vikend i do 35 stepeni. Od ponedeljka dolaze i tropske noći.

Meteorolozi za danas prognoziraju sunčano i toplo vreme širom Srbije, uz slab, promenljiv vetar. Jutarnja temperatura biće od 10 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. I u Beogradu se očekuje sunčano i toplo vreme, s temperaturom do 29 stepeni. U subotu će, takođe, biti pretežno sunčano i još toplije.