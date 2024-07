Glasači Niki Hejli mogli bi da preokrenu ishod predsedničkih izbora u Americi

VAŠINGTON — Bivša guvernerka Južne Karoline i ambasadorka u UN Niki Hejli nastavila je da dobija podršku republikanskih birača dugo pošto je odustala od ovogodišnje predsedničke trke.

Postavlja se pitanje da li će njene pristalice dati odlučujuće glasove u trci između predsednika Džoa Bajdena i bivšeg predsednika Donalda Trampa. Skoro tri meseca nakon što je obustavila kampanju za predsednika, Hejli je saopštila da će u novembru glasati za bivšeg predsednika Donalda Trampa. "Bajden je bio katastrofa. Glasaću za Trampa."