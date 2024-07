Počinje izgradnja železničke obilaznice oko Niša, predsednik Vučić: Hvala EU na pomoći

NIŠ - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas na početku izgradnje železničke obilaznice oko Niša da država ulaže velika sredstva u razvoj tog grada i zahvalio EU na novčanoj pomoći za taj projekat koja čine 21 odsto.

On je rekao da će razvoj železničkog saobraćaja da podigne Niš, ali i celu Srbiju. Vučić je zamolio šefa Delegacije EU Emanuelea Žiofrea, koji je prisustvovao početku radova, da se ubrzaju procedure u vezi sa finansiranjem gradnje brze pruge od Beograda do Niša. "Molim vas da ako možete da ubrzate i da što pre završimo tender", rekao je Vučić. On je istakao da kada budemo imali brzu prugu od Beograda do Niša da će se mnogo brže putovati prema Grčkoj i Turskoj.