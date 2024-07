U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni Celzijusa

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno sunčano i toplo.

Vetar uglavnom slab, promenljiv, samo još u prvom delu dana u Banatu i donjem Podunavlju umeren do jak jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 23, najviša od 32 do 36 stepeni Celzijusa. U Beogradu danas sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 20 do 23, najviša oko 35 stepeni Celzijusa. U Srbiji sledećih sedam dana pretežno sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta od 34 do 38 stepeni Celzijusa, uz