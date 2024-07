Osim putarina, poskupljuju i vozne karte! Evo šta ćemo sve u narednom periodu plaćati više

Vozači u Srbiji plaćaće od 10. jula veće putarine – najveći iznos od Beograda do Dimitrovgrada 1.670 dinara. Popuste će i dalje ostvarivati korisnici elektronske naplate od šest odsto kao i kamioni sa motorima "euro 6" od 10 odsto, podsetio je ministar građevine Goran Vesić.

Od ponoći nove cene putarina u Srbiji. Uvećane su za oko 10 odsto, pa će vozači putarinu od Beograda do Šida sada plaćati 500 dinara, umesto dosadašnjih 450, od Obrenovca do Preljine 560, a od Beograda do Subotice 800 dinara. Najveći iznos plaća se od Beograda do Dimitrovgrada 1.670 dinara. Popuste će i dalje ostvarivati korisnici elektronske naplate od šest odsto kao i kamioni sa motorima "euro 6" od 10 odsto. Ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture