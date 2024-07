Putarine od sutra skuplje oko 10 odsto

U Srbiji je od sutra na snazi novi cenovnik JP Putevi Srbije po kom će putarine za korišćenje auto-puteva poskupeti u proseku oko 10 odsto.

Odluku o poskupljenju odobrila je Vlada, a na predlog Puteva Srbije. Precizirano je da će od sutra putarina, za putničko vozilo B kategorije, od Beograda do Šida koštati 500 dinara, od Beograda do subotice 800 dinara, od Beograda do Niša 1.130 dinara, a od Beograda do Dimirovgrada 1.670 dinara. Putarina od Beograda do Rume koštaće 200 dinara, do Sremske Mitrovice 270 dinara, a za putarinu na auto-putu „Miloš Veliki“ od Obrenovca do Čačaka vozači će morati da