Policija u automobilu muškarca iz Kuršumlije pronašla kokain

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju uhapsili su Z. S. (59) iz Kuršumlije, jer su pretresom njegovog automobila pronašli 1,6 kilograma kokaina.

On se sumnjiči za izvršenje krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Prokuplju. Z. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.