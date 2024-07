Zbog tropskih vrućina cisterna sa vodom i punkt Hitne pomoći na Trgu Radomira Putnika u Kragujevcu

Zbog visokih temperatura od danas se na Trgu vojvode Radomira Putnika u centru Kragujevca nalaze cisterna sa pijaćom vodom i punkt ekipe Hitne pomoći.

Republički hidrometeorološki zavod je za područje Srbije izdao upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas, koji će usloviti maksimalne temperature od 35 do 40 stepeni celzijusa, i to od juče 10. jula pa do kraja sedmice, uz tropske noći u urbanim sredinama, sa velikom verovatnoćom da će se toplotni talas nastaviti i početkom sledeće nedelje. Imajući u vidu da je i za danas izdat crveni (najviši) stepen upozorenja, za celo područje Republike Srbije, komandant