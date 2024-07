RHMZ: Crveni meteo-alarm do 17. jula zbog tropskih temperatura

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) uključio je crveni meteo-alarm, odnosno izdao je upozorenje na ekstremno visoke temperature na području Srbije do 17. jula, koje će se kretati do 40 stepeni. Dodaje se da će toplotni talas pratiti i izražen deficit padavina, sa velikom verovatnoćom će se nastaviti i početkom naredne nedelje. U Čačku u narednih nekoliko temperatura od 36 do 39 stepeni. Izvor: Agencije, Morava info