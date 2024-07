Brnabićeva: "Rio Tinto" nije dovela SNS, već Demokratska stranka

BEOGRAD - Predsednica Skupštine Srbije i potpredsednica Glavnog odbora SNS-a Ana Brnabić istakla je danas da nije istina da je bilo ko iz SNS doveo "Rio Tinto" u Srbiju, već da je to učinila Demokratska stranka u saradnji sa DS S i G17 plus i onima koji su od 2001. do 2012. bili na vlasti, i da drugačije tvrdnje predstavljaju političko licemerje. Ona je odbacila tvrdnje predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, koji je rekao da DS nije izdala dozvolu 2006. godine "Rio Tintu" za istraživanje i

Brnabićeva je u Skupštini Srbije nabrojala sve dokumente i funkcionere, po godinama, vezane za kompaniju "Rio Tinto", odnosno ćerku firmu "Rio Sava", koji su potpisivali državni funkcioneri iz DS, Demokratske stranke Srbije, kao i iz G17 plus, koji su tada bili na vlasti. Brnabićeva je istakla da je ćerka firma "Rio Sava Eksplorejšen" osnovana 16. maja 2001. godine, ukazujući da tada na vlasti nije bio ni Aleksandar Vučić, niti Ana Brnabić, Miloš Vučević, Darko