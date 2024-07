Hajrizijev pomagač sproveden u Republičko javno tužilaštvo u Banjaluci; Organizovao transport ubici policajca?

Z. R. koji je juče uhapšen u Bijeljini zbog sumnje da je pomogao ubici srpskog policajca u Loznici Fatonu Hajriziju, prebačen je danas u zgradu Republičkog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Uhapšeni Z.R. kod sebe je imao lažnu ličnu kartu na ime Z.M. On je, kako se sumnja, osumnjičenom za ubistvo organizovao prevoz od Preševa prema Loznici. U međuvremenu, lisice na ruke stavljene su i njegovoj ženi I. R. u Mladenovcu. Z.R. je uhapšen u jednom ugostiteljskom objektu u Račanskoj ulici u Bijeljini. Kako se navodi, taksista je u svojoj izjavi u policiji rekao da mu je Hajrizi tražio da ga odveze do Trbušnice, kako bi odatle mogao da nastavi dalje do