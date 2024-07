"Isak zna o čemu ja pričam": Aleksandra Mladenović je bivšeg optužila za fizičko nasilje u Austriji, a godinama priča da joj je on životna greška: "Zbog njega sam razočarana u muški rod"

Folk pevačica Aleksandra Mladenović svojevremeno je bila u vezi sa kolegom Isakom Šabanović, koja nije potrajala, a juče ga je optužila za fizičko i psihičko nasilje.

Aleksandra je prethodnih par godina šturo odgovarala na pitanja o Isaku. - Nema zle krvi među nama, stvarno. Prosto, ne želim nikakav kontakt sa njim. Od svih momaka sa kojim sam bila do sada, on je moja najveća greška. To slobodno mogu da kažem - rekla je Aleksandra jednom prilikom. - Znam da će svi ovo sada preneti. On je moja najveća greška, zato što on zna o čemu ja pričam. Neće njega ovo što sam rekla sada iznenaditi - dodala je tad Aleksandra za "Kurir".