Trump: Nitko mi nije rekao da postoji problem

WASHINGTON - Donald Trump u subotu je izjavio da ga nitko nije upozorio na problem uoči skupa u Pennsylvaniji kada je, tada nepoznati atentator pucao na njega

"Nitko to nije spomenuo..., nitko nije rekao da postoji problem. Čekao bih 15 minuta. Mogli su reći da pričekamo 15, 20 minuta, 5 minuta, koliko god. Nitko mi nije rekao", kazao je Trump u intervjuu za Fox News. "Mislio sam da je to pogreška. Kako je netko dospio na taj krov? I zašto to nije prijavljeno?" Washington Post je u subotu izvijestio da su najviši dužnosnici američke tajne službe u više navrata odbili zahtjeve Trumpova osiguranja za dodatnim ljudstvom i