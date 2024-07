Srpska lista: Saša Z. najnovija žrtva opšteg plana Prištine za progon Srba sa KiM

BEOGRAD - Srpska lista saopštila je danas da sinoćno hapšenje Saše Z. (39) iz Beograda na prelazu Merdare zbog stavova koje je objavljivao na društvenim mrežama govori u prilog činjenici da je i verbalni delikt postao alat za institucionalni pritisak i progon Srba sa KiM.

Srpska lista navodi da se hapse čak i u trenutku kada idu da odaju počast nevino stradalim sunarodnicima u Starom Grackom, "na jednom od mesta najvećih zločina na ovim prostorima i to pred očima međunarodne zajednice". "Posebno iritira činjenica da Priština koristi bilo šta kako bi maltretirala Srbe a do danas nije učinila ništa da se otkriju oni koji su počinili teške zločine nad Srbima", navodi Srpska lista. Navode da "nema presude ni za one koji su pucali u