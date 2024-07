Danas pretežno sunčano, najviša temperatura do 31 stepen

U Srbiji će danas u većem delu biti pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti i najvišu dnevnu temperaturu do 31 stepen.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, na jugu i jugoistoku Srbije, uglavnom u prvom delu dana. Duvaće umeren, povremeno jak, severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Najniža temperatura biće od 15 do 21, a najviša od 27 do 31 stepen.I u Beogradu danas pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće umeren severozapadni vetar, uveče u