Maks Kočetov: Moj četvrti album je moderniji i sa više gruva

Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je saksofonista Maks Kočetov (Max Kochetov) koji je govorio o svom nedavnom nastupu u Botanićkoj bašti "Jevremovac" u okviru festivala "Jazz In the Garden". Kočetov je rekao da su festivali obično leti kada je vrućina, ali da se na nju navikneš i "menjaš košulju", i ona ne utiče na muziku. Nastupivši prve godine "Jazz In the Garden", Kočetov je bio toliko oduševljen, jer ga je ugođaj podsetio na veliki evropski