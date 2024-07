Jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo: Najviša dnevna temperatura danas 34 stepena

I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo * Najniža temperatura od 16 do 19, najviša oko 32 stepena Celzijusa

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutro biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 19, najviša od 30 do 34 stepena Celzijusa. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab jugostočni. Najniža temperatura od 16 do 19, najviša oko 32 stepena Celzijusa. U Srbiji u narednih sedam dana pretežno sunčano i toplo, samo u ponedeljak u brdsko - planinskim