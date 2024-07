Četvrtak će biti najtopliji dan ove nedelje, u petak i subotu pljuskovi

Sunčano i toplo vreme u Novom Sadu biće sve do petka, kada se očekuju pljuskovi sa grmljavinom.

U utorak će biti sunčano, uz temperaturu od 14 do 30 stepeni. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. I sreda sunčana, a temperatura će se kretati od 14 do 33 stepena. Četvrtak će biti sunčan i najtopliji dan ove nedelje, temperatura će biti od 17 do 36 stepeni. U petak se poslepodne očekuju pljuskovi sa grmljavinom, a temperatura će biti od 19 do 34 stepeni. I u subotu su mogući popodnevni pljuskovi. Minimalna temperatura će biti 20, a maksimalna 31 stepen.