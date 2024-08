Promenljivo oblačno u Srbiji: Kiša retka pojava, temperature do 32°C

Vetar će biti slab do umeren, dok će na istoku Srbije povremeno biti jak, sa severozapadnim pravcem.

Temperature će se kretati od najnižih 15 do 20 stepeni Celzijusa ujutru, dok će tokom dana dostići najviših 28 do 31 stepen. NIŠ – U Nišu će danas biti pretežno sunčano, uz slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura će biti oko 17 stepeni, dok će se maksimalna dnevna popeti do prijatnih 30 stepeni Celzijusa. Naredni dani donose stabilne vremenske prilike. U ponedeljak i utorak (5. i 6. avgust) očekuje nas promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim