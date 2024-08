Minimalni pad temperature u nedelju, sledeće sedmice konkretnije osveženje

Minimalan pad temperature očekuje se u nedelju, dok će jače osveženje, prema meteorolozima, biti sledeće nedelje.

U sredu sunčano, uz temperaturu od 21 do 38 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i jugoistočni. Sunčani će biti i četvrtak, petak i subota. U četvrtak će temperatura biti od 21 do 38, u petak takođe od 21 do 38, a u subotu od 21 do 37 stepeni. U nedelju će biti nešto oblačnije i mogući su pljuskovi. Temperatura će se kretati od 21 do 34 stepena. Početkom naredne sedmice jače naoblačenje i osveženje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom u svim krajevima.