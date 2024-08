Lajčak o otvaranju mosta: Razgovaraćemo na sledećem sastanku u Briselu, nametanje odluke ne vodi normalizaciji

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak poručio je večeras da nametanje odluke o otvaranju mosta na Ibru protiv volje građana ne doprinosi normalizaciji odnosa, te dodao da će se o tom pitanju razgovarati na sledećem sastanku u Briselu.

Lajčak je na društvenoj mreži „X“ napisao da je EU više puta naglašavala da se o pitanju mosta u Mitrovici mora razgovarati u dijalogu koji vodi EU. The EU has repeatedly stressed that the issue of the Mitrovica bridge must be discussed in the EU-facilitated Dialogue. Allegations that the EU is against opening the bridge or has changed its position are misleading. (1) — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) August 14, 2024 „Optužbe da je EU protiv otvaranja mosta ili