Tramp: Bolje izgledam od Kamale Haris

Republikanski predsednički kandidat Donald Tramp izjavio je na predizbornom skupu u Pensilvaniji da bolje izgleda od najverovatnijeg predsedničkog kandidata Demokratske partije, Kamale Haris.

– Mnogo bolje izgledam od nje. Magazin Tajm objavio je njen crtež na naslovnoj strani pošto su je slikali mnogo puta, ali to nije uspelo, pa su morali da angažuju crtača – kazao je Tramp na predizbornom skupu u gradu Vilks-Bari u Pensilvaniji, prenosi portal Hil. On se upitao i šta se desilo sa predsednikom Džozefom Bajdenom. – Ja sam se kandidovao protiv Bajdena, a sada se pojavio neko drugi. Protiv koga se ja to sada borim, ko je, dođavola, Haris? – upitao je