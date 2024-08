Đilas: Samo je promena vlasti garancija da neće biti kopanja litijuma

Beta pre 52 minuta

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas rekao danas da je samo promena vlasti garancija da neće biti kopanja litijuma i da će doći do korenitih promena u društvu, kao i da nema druge mogućnosti za promenu vlasti osim pobede na izborima.

Đilas je za list "Nova" naveo da "ulica" služi za pritisak na vlast, "da se nateraju da prihvate neke stvari i učine ustupke".

Dodao je da se na ulici vlast ne menja, posebno ne vlast koja ima "ogromnu silu kroz svoju policiju, svoje kriminalce batinaše i huligane, koja ima neograničena finansijska sredstva i koja kontroliše 80 odsto medija, odnosno informacija".

Prema njegovim rečima, da bi protesti bili uspešni u njima se mora istrajati.

"Ne može se posle trećeg reći – evo već treći put šetamo i ništa. U Tel Avivu je 100.000 ljudi svake subote bilo na ulici više od godinu dana protiveći se promenama nadležnosti Ustavnog suda. I na kraju su pobedili", ocenio je Đilas.

Upitan kako se može verovati vlastima da će popraviti izborne uslove "kad to do sad nisu učinili", rekao je "nikako", te da zato zahtevaju da u radnu grupu oko promena izbornih uslova uđu predstavnici misije ODIHR-a i predstavnici Evropskog parlamenta.

Odgovarajući na pitanje ima li utisak da su Srbiju EU i Zapad napustili, kazao je da svaka zemlja na svetu gleda svoje interese i da je to normalno.

"Normalno bi bilo da i mi imamo vlast koja gleda naše državne i nacionalne interese. Nažalost, to kod nas nije slučaj i to je naš problem, a ne problem EU. U samoj EU je jako puno političara koji žele da Srbija bude deo evropske porodice naroda i u njima imamo velike saveznike", ocenio je on.

Govoreći o razgovoru predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa građanima u Malom Zvorniku rekao je da su stanovnici tog mesta glasno rekli da je "car go".

"Od priznanja da se organizovalo dovođenje birača do realne slike ljudi koji ne žive u zlatnom dobu, već u zemlji koja je po svemu osim po cenama na začelju Evrope. Zato prave teme nisu visoka politika već recimo činjenica da kilogram paradajza na Kalenić pijaci košta 250 do 400 dinara", ocenio je Đilas.

(Beta, 19.08.2024)