Optuženi za ubistva u Malom Orašju i Duboni priznao krivicu i izrazio saučešće porodicama

BEOGRAD — Uroš Blažić, optuženi za ubistvo devetoro ljudi u Duboni i Malom Orašju priznao je krivicu i izrazio saučešće porodicama ubijenih.

Na suđenju u Specijalnom sudu u Beogradu on je rekao da razume navode optužnice i poručio da ne može da vrati one koje je ubio 4. maja prošle godine. Blažiću se stavlja na teret višestruko ubistvo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, otmica i neovlašćeno korišenje tuđeg vozila. Na suđenju on je odbio da odgovara na pitanja tužilaštva i optuženih o tome šta se događalo u noći 4. maja i naglasio da nije tačno da je hteo da izvrši teroristički akt. "Kriv sam i