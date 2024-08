Koliko dugo će trajati novi toplotni talas i da li je pravo osveženje „na vidiku“

Srbija se nalazi pod uticajem polja visokog vazdušnog pritiska koji u poslednjoj nedelji avgusta donosi novi toplotni talas i povratak temperatura viših od 35 nstepeni. Narednih dana zadržaće se temperature iznad proseka, a metorolozi otkrivanju do kada ćemo imati toplo vreme, a kada nas očekuju promene.

Prema prognozi meteorološkinja N1, narednih dana očekuju se temperature u intervalu od 32 do 37 stepeni. Sunčano vreme sa maksimalnom temperaturom do 37 stepeni očekuje se i u nedelju i ponedeljak. Utorak donosi manji pad temperature za 2 do 3 stepena, ali i destabilizaciju vremena. Biće promenljivo i nestabilno, uz lokalnu pojavu pljuskova praćenih grmljavinom. U drugoj polovini naredne nedelje maksimalna temperatura biće do 34 stepena. Marko Čubrilo, meteorolog