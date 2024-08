Danas veoma toplo, temperatura do 37 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, a upozorava se da će veoma toplo biti i početkom sledeće sedmice, sa najvišom temperaturom do 37 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od 14 do 22 stepena, a najviša od 33 stepena do 37 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od 17 stepeni do 22 stepena, a najviša oko 36 stepeni.