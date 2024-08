Kremlj šalje direktnu poruku Srbiji: Kupovina "rafala" vaša stvar

Odluka da kupi francuske lovce "rafal" predstavlja slobodan izbor Srbije, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"To je izbor naših srpskih prijatelja. Prirodno je da se svaka država rukovodi ekonomskim i drugim argumentima prilikom donošenja takvih odluka", rekao je Peskov novinarima. Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je Srbija kupila 12 francuskih lovaca "rafal" čija je vrednost 2,7 milijardi evra. ZELENSKI NAPARAVIO HAOS SA KURSKOM: Rusima otvoren put u veliku ofanzivu On je objasnio da je jedan od razloga za to što Srbija u ovom trenutku ne može