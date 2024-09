Hil: Podržavamo širenje EU na Zapadni Balkan, ali kandidati moraju da obave svoje zadatke

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kristofer Hil izjavio je na Bledskom strateškom forumu (BSF) da je pozitivno što Evropska unija (EU) želi da završi svoju misiju i primi nove članice, ali ne i njihove probleme, prenosi VoA.

On je, na panelu „Evropa cela i slobodna: Proširenje kao strateški projekat pomirenja“, rekao da SAD podržavaju EU u nameri da primi u članstvo sve zemlje koje to žele. Hil je ukazao da je to složen proces i da je ključno da postoji Evropa sa kojom SAD mogu da sarađuju. „Ono što se desilo u Ukrajini učinilo je transatlantsko jedinstvo i jedinstvo u EU veoma važnim. Mi podržavamo snažniju i veću EU. Činjenica je da EU ima standarde i uslove za prijem članica. Na