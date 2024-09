Legendarni fudbaler stao u zaštitu Novaka: On je brutalno iskritikovao jednog čoveka!

Evo šta je legenda imala da kaže. Janik Siner je nakon osvajanja pehara u Njujorku uspeo da kompletira betonski slem ove godine, te da dodatno uveća prednost na ATP listi ove sezone. Djokovic refuses to take an experimental gene therapy gets refused chance to play in the US open, Sinner fails 2 drugs tests and is allowed to play, what a shambles, — Matt Le Tissier ✝️ (@mattletiss7) September 8, 2024 Met Le Tisije, legendarni premijerligaški fudbaler koji je