Otac napadnutog dečaka iz Zrenjanina: Čekam kako će se dalje odvijati postupci

Sava Mihajlović, otac napadnutog dečaka koji ima razvojne probleme, povodom ostavke pomoćnice gradonačelnika Zrenjanina Vere Milošev, kaže da to njega ne zanima i da će nastaviti svoju pravnu borbu.

Dodao je da je porodica imala normalan život do ovog događaja, kao i da se opština nije oglasila po ovom pitanju. "Ja sam već navodio da mene politika ne interesuje, a to što je neko podneo ostavku je moralan čin i prihvatanje odgovornosti za nešto što se dogodilo. Ja to nisam tražio. Ja znam da ću učiniti sve da zaštitim dete i da ću se obratiti svim institucijama koje mogu da mi pomognu u borbi. Ja ću da isteram ovo do kraja“, rekao je Mihajlović za N1. On kaže