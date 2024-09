Advokat Arsić: Uhapšeni Pantić vodi spor za povratak imovine, sve liči na istu matricu

Oglasio se advokat danas uhapšenog Tomislava Pantića (85) iz Istoka koji se sumnjiči da je počinio navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva Vasilije Arsić.

On je izjavio da je njegov branjenik uhapšen kada je došao da obiđe svoje imanje i da proveri dokle se stiglo sa sudskim sporom koji vodi za povratak imovine. "On vodi sudski spor pred Osnovnim sudom u Istoku i pred Apelacionim sudom u Prištini. Danas je čovek došao da proveri u kakvom je stanju njegov predmet i zatekla ga je naredba o privođenju. Priveden je pred istražno odeljenje za ratne zločine u Prištini", rekao je Arsić. On je naglasio da tokom ispitivanja