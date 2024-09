Vučić: Potpisao sam saglasnost za redovni vojni rok od 75 dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je, kao vrhovni komandat i predsednik republike, potpisao svoju saglasnost za obavljanje redovnog vojnog roka u trajanju od 75 dana. "Želim da verujem da će Vlada Srbije usvojiti tu odluku.

Želim da verujem da svi razumete koliko nam je potrebna jaka vojska, koliko ćemo još morati da kupujemo naoružanja, da pravimo, stvaramo", rekao je Vučić na promociji najmlađih potporučnika Vojske Srbije, svečanosti koja se održava ispred zgrade Skupštine Srbije. On je rekao da nije želja Srbije da bilo koga napada niti će to činiti. "Naša je želja da odvratimo sve one koji nam svakog dana besomučno prete", rekao je on. Vojni Analitičar Aleksandar Radić rekao je,